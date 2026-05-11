お笑いコンビ「ハイヒール」のモモコが、長男の結婚式での家族ショットを披露した。１０日にインスタグラムで「お待たせしました！！ついに長男の披露宴の様子、新郎の母ハイヒールモモコ密着動画」とこの日夜にＹｏｕＴｕｂｅで動画をアップすることを伝えたモモコ。「＃ハイヒールモモコ＃長男結婚式＃モモコ新聞」とハッシュタグを添えた。モモコは１９９２年に一般男性と結婚。９５年に長男・仁一郎さん、９９年に