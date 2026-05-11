「もし違う時代に出会っていたら、2人は恋に落ちたのか？」をテーマに、ROIROM（本多大夢、浜川路己）、横澤夏子がMCをつとめる恋愛番組『ラブタイムトラベルSeason3』。「大正」「1980年代のバブル期」「2026年の現代」と、三つの時代をタイムトラベル。いつの時代も変わらぬ恋愛模様をドラマチックな演出で、テレビ朝日で4周連続にわたり放送された。動画配信プラットフォーム「TELASA（テラサ）」では、ROIROMの2人が「80年代ア