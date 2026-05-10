誰でも落ち込んだり、元気が出なかったりすることはありますが、そんなとき「もしかしてうつ病かも……」と考えたことはないでしょうか？ じつは、うつ病にはなりやすい性格や傾向があり、そのような条件に当てはまる人は、うつ病の兆候が見られたとき注意した方が良いかもしれません。うつ病になりやすい性格の人はどんなタイミングでうつ病を発症するのか、メンタルドクタークリニックの紫藤先生にメディカルドック編集部