リーズはスポルティングとの契約が満了する守田英正への関心が取りざたされてきた。一部のポルトガルメディアは「獲得に迫っている」と報道した。一方、リーズの地元メディアによると、クラブ関係者は「ナンセンス」と否定した。情報が錯綜するなか、中盤の補強候補と言われてきた守田の獲得が実現しなければ、それは田中碧の残留を後押しするかもしれない。リーズ専門サイト『MOT Leeds News』は５月８日、「モリタ獲得の可