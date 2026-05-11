Razerは5月15日、超薄型のガラス製ゲーミングマウスパッド「Razer Atlas Pro」を家電量販店、PCショップ、オンラインショップ等で発売する。カラーはブラック、ホワイトの2色で、価格は2万2980円。●2mm以下は初 マイクロエッチング加工でトラッキング性能も追求新製品は、1.9mmの超薄型ロープロファイル設計を採用したガラス製のマウスパッド。2mm未満の薄さはガラス製では初とのことで、ラバーベースを除くと、ガラス部分の