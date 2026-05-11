現地５月10日に開催されたスコットランドリーグ第36節で、前田大然と旗手怜央が所属する２位のセルティックが、３位の宿敵レンジャーズとホームで対戦。開始９分で先制を許すも、23分にヤン・ヒョンジュンの得点で追いつくと、後半に入って前田が２発を叩き込み、３−１で逆転勝利を挙げた。28歳の日本代表FWは４戦連発であり、直近４試合で６ゴールと超絶好調だ。この日の得点方法はというと、53分の１点目は低いクロスに合わ