【その他の画像・動画等を元記事で観る】 動画配信プラットフォーム「TELASA（テラサ）」にて、ROIROM（本多大夢、浜川路己）の2人が「80年代アイドル」をテーマにトークを繰り広げる、『ラブタイムトラベル Season3』特別版の配信が開始された。 ■オープニングに登場したレトロなカセットレコーダーの「A面」「B面」それぞれの指示に従ってトークを展開！ 『ラブタイムトラベル