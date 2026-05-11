【その他の画像・動画等を元記事で観る】 SixTONESの京本大我が主演を務めるドラマ『憧れの作家は人間じゃありませんでした』の4・5話（4・5話は5月11日よりPrime Videoにて独占配信）のあらすじが公開された。 ■京本大我演じる美しき吸血鬼作家・御崎 禅の日々を描く“ファンタジー×サスペンス×事件解決ドラマ”！ 『憧れの作家は人間じゃありませんでした』は、美しき吸血鬼作家・御崎 禅（みさき・ぜん/京本大我