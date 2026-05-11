甲子園に一度も出たことのない桜井商の私を1980年（昭55）ドラフトで2位指名してくれた巨人。当時の高校生スカウティングは凄かったね。数年後にレギュラー野手、先発ローテーション投手になる高校生をたくさん獲っている。私の1年先輩は79年3位の岡崎郁さん（大分商）。1年後輩の81年組は3人いる。1位の槙原寛己（大府）、3位の吉村禎章（PL学園）、5位の村田真一（滝川）だ。2つ下は82年1位の斎藤雅樹（市川口）、4位の川