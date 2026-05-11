阪神がDeNAを3−0で下し、完封勝利を飾った。10日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では、プロ初打点を記録した嶋村麟士朗の打撃に注目が集まった。嶋村は2点リードの場面で代打として出場。DeNA・宮城滝太と対戦すると、ファウルで粘りながらタイミングを合わせ、センター前へ運ぶ適時打を放った。解説の谷沢健一氏は「甲子園で初打点というのは持っている。打撃がいいので、4人目の捕手として台頭してくる」と高く