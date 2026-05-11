預かり保育常連の我が子に、ママ友がかけた心ないひと言。言い返さなかった知人の抱く真実とは──？知人から聞いたお話を紹介します。 預かり保育常連の我が子 私は40代のワーママです。4歳の息子は、私立の幼稚園に通っています。 園の通常の教育時間は短いのですが、放課後は預かり保育に対応。おかげで、フルタイムで働いている私でも通わせられていました。 専業主婦ママ友の気になるひと言 ある日息子