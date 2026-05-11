農林水産省の職員が２日続けて盗撮容疑で逮捕「ミニスカートや露出が多い、タイプの女性を見つけ撮影しようと思った」現行犯逮捕された男は、警察の取り調べに対し、そのように語ったという。５月３日の夜、千葉県警市川署は、農林水産省係長、民部田直人容疑者（41）を、性的姿態撮影処罰法違反（撮影未遂）容疑で、逮捕した。「千葉県警によると、事件は市川市のJR市川駅構内の上りエスカレーターで起きました。民部田容疑者は、