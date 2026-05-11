女子バレーボール日本代表の石川真佑選手。現在代表チームのキャプテンを務める日本のエースですが、その素顔は笑顔あふれる普通の25歳。母校への凱旋に密着しました。 【写真を見る】女子バレー･石川真佑(25)の“意外な素顔” 14年前の卒業文集に綴った夢は… 【アジア大会 愛知･名古屋】 桜満開の4月3日、女子バレーボール日本代表の石川真佑選手が、愛知県岡崎市の母校に帰ってき