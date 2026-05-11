グラビアアイドルの松嶋えいみ(34)が10日、自身のインスタグラムで第1子出産を発表した。 【写真】赤ちゃんを抱えて幸せそう 松嶋は“ミラクル神ボディ”がキャッチコピーのグラビアアイドル。2024年12月に結婚を発表し、2026年1月に第1子妊娠を公表している。 この日は「先日、第一子となる女の子を出産しました」と発表した。出産について「ずーっと逆子ちゃんで臨月入っても回らず、予定日ギリギリまで回