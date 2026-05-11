手放しで喜べない。厚労省が8日発表した3月の毎月勤労統計調査（速報、従業員5人以上）によると、物価変動を加味した1人あたりの実質賃金は前年同月比1.0％増加。3カ月連続でプラスとなったが、ただ春の夜の夢のごとし。原油価格の高止まりに、変わらぬ円安基調と、再びマイナスに転じる材料に欠かない。【もっと読む】予備費は枯渇、夏の値上げラッシュも確実なのに…それでも高市首相が補正予算編成をゴネる理由基本給にあた