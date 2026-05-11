【政官財スキャニング】#126大和証券グループ「オリックス銀行を3700億円で買収」の皮算用政界通（以下=政）経団連の総会が6月3日と近づいてきたが、今年の首脳陣人事でみどころはどこかね？官界通（同=官）筒井義信会長に次ぐナンバー2の審議員会議長は、経団連が発表する2カ月前の1月10日の本欄で「ANAホールディングスの片野坂真哉会長だろう」と読み切った財界通さん、どう思う？財界通（同=財）ずばり言えば、副会長に