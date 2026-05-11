【経済ニュースの核心】ゼンショー創業者・小川賢太郎氏死去で問われる2代目の手腕 父が目指したMMD構想を発展させられるか大和証券グループ本社は4月27日、オリックス銀行を3700億円で買収すると発表した。今年10月までに傘下のネット専業、大和ネクスト銀行を通じて全株式を取得し、完全子会社化する。将来的に両行は合併する計画で、ネット銀では楽天銀行、住信SBIネット銀行に次ぐ総資産9兆円超、自己資本4000億円規模の銀行