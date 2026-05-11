「deepclaude」は、Claude Codeの自律的なコーディングエージェントの使い勝手を保ったまま、裏側で使うモデルをDeepSeek V4 Proなどに切り替えるためのツールです。Claude Codeの操作感はそのままに、Anthropicのモデルを使う場合と比べてコストを最大17分の1に抑えられるのがポイントです。GitHub - aattaran/deepclaude: Use Claude Code's autonomous agent loop with DeepSeek V4 Pro, OpenRouter, or any Anthropic-compatib