奥隅知里さんは田中碧の管理栄養士兼シェフを務める“選手を支える”という名目で行けば、トレーナーやパーソナルコーチ、マネジメントなど、そのサポート業務は多岐にわたる。イングランド・プレミアリーグのリーズに所属する日本代表MF田中碧をサポートする人物の中に、一人の日本人女性がいる。奥隅知里。彼女が担うのは、管理栄養士兼シェフ。なぜ彼女はこの仕事にたどり着いたのか。選手をサポートする仕事について話を聞い