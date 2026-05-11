◆東京六大学野球春季リーグ戦第５週第２日▽東大８―５法大（１０日・神宮）東大が１３安打８得点で法大に打ち勝って連勝し、２０１７年秋の法大戦以来となる勝ち点を挙げた。春のリーグ戦に限れば勝ち点奪取は２９年ぶりで、法大戦２戦連勝は１９２８年以来９８年ぶりの歴史的な勝利となった。２３日からは勝ち点１で並ぶ立大とリーグ最終戦に臨み、１９９７年秋以来の最下位脱出に挑む。立大は１８安打１５得点の大勝で連勝