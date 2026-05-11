女優の飯沼愛が、１１日からポッドキャスト番組「飯沼愛の沼ラジオ」（月曜・後７時配信）をスタートさせることを１０日、発表した。この日開設した番組の公式アカウントに、新たな動画を投稿。「いろいろな楽しいコーナーを考えていますので、リスナーの皆さんと一緒に盛り上がっていけたらいいなと思っております。いろいろな情報を発信していけたら」と意気込んだ。飯沼は、４月１０日に新たな芸能事務所「ＴＳＵＫＩＭＩ