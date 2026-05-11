ROIROM（本多大夢、浜川路己）と横澤夏子がMCを務める恋愛番組『ラブタイムトラベルSeason3』TELASA特別版の配信がスタートした。【番組カット】似合ってる！80年代アイドル風衣装を着こなすROIROM同番組は、「もし違う時代に出会っていたら、2人は恋に落ちたのか？」をテーマにトークを繰り広げる。今回配信された特別版では、ROIROMの2人が「80年代アイドル」に大変身。オープニングに登場したレトロなカセットレコーダーに