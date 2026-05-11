お笑いコンビ・ニューヨークが10日、自身のYouTubeチャンネルで毎週のレギュラー番組『ニューヨークのニューラジオ』を生配信。屋敷裕政が先週の放送で「ボクシングの井上尚弥vs.中谷潤人に比べて、BreakingDownはカスな気がしてきた」と発言し、話題となったことについて釈明した。【写真】13年間付き合った元カノの登場でタジタジになる皇治屋敷はもともとPPVを購入するほど芸人界でも屈指のBreakingDown好きで、YouTubeで紹