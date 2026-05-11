日本が“カンヌの主役”に――。フランスで現地時間12日から20日にかけて開催される「第79回カンヌ国際映画祭」で、世界最大級の映画マーケット「マルシェ・デュ・フィルム」が、日本を「フォーカス・カントリー（Country of Honour）」に選出。日本映画・アニメ・IP産業を大規模特集する。【画像】「マルシェ・デュ・フィルム」会場のイメージ写真今回の“日本特集”は、世界的な日本IPブームと、国際共同製作における存在感