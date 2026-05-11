「エルビス・オン・ステージ」と「ーオン・ツアー」が公開されたのは中学生の時だった。きらびやかなハイネックのジャンプスーツ姿が永遠の「エルビス像」として脳裏に焼きついている。「EPiC／エピックエルヴィス・プレスリー・イン・コンサート」（15日公開）は、長らくの不振からカムバックしたこの70年代初頭のステージを中心に、プレスリーの雄姿を最新技術で復元した。近作の劇映画「エルヴィス」や「プリシラ」が、その苦