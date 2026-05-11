ラ・リーガ第35節、バルセロナとレアル・マドリードのエル・クラシコが行われた。優勝に王手をかけるバルセロナと、目の前での宿敵戴冠を何とか阻みたいレアル・マドリード。バルサは引き分け以上で優勝が決まる中、試合は開始9分に動く。フェラン・トーレスがボックス手前で倒されバルサがFK獲得。これをマーカス・ラッシュフォードがゴール左上に直接叩き込みバルサが先制に成功。その後18分、左サイドのフェルミン・ロペスがク