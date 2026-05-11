秋元康氏が新たに総合プロデュースを手がけるシアターボーイズプロジェクトCloud ten（クラウドテン）の興梠大和が10日、インタビューに応じ、活動をスタートした心境を語った。現在東京近郊を巡業しお披露目イベントを開催中。チャームポイントの笑顔を武器に、着実ファンを増やしている。山下智久（41）の大ファンという母親の影響を受け、幼少期から七夕の短冊に「アイドルになりたい」と書いていた。母親の知人から勧められ