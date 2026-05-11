苦手なことに向き合ったとき、その原因をきちんと捉えられているだろうか。本当に必要なのは、できない理由をあいまいなままにしないことかもしれない。フリーアナウンサーの藤井貴彦は、新人時代の試行錯誤を通して、成長には「仕組みを知ること」が欠かせないと実感したという。その視点は、仕事に行き詰まったときのヒントにもなるはずだ。※本稿は、フリーアナウンサーの藤井貴彦『伝える準備』（ディスカヴァー・トゥエンティ