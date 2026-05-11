韓国の6人組ボーイズグループ2PMが10日、東京ドームで日本デビュー15周年記念ライブ「THE RETURN」を開催した。10年ぶりの東京ドームで、15年分の名曲を25曲披露。2日間で8万5000人のファンを熱狂させた。2PMが東京ドームに帰ってきた。近年、ソロでの活動を精力的に行うメンバーが再び集結するように、ステージの各所から1人ずつ登場。センターステージに6人がそろうと、日本デビュー曲「Take off」で幕を開けた。JUN．K（ジュン