セスク・ファブレガス監督が率いるコモが来季の欧州大会出場を確定させた。セリエA第35節が10日に行われ、コモは敵地でヴェローナと対戦。71分にアナスタシオス・ドゥヴィカスが挙げたゴールが決勝となり、敵地で0−1の勝利を収めた。この結果、コモの今季6位以上が確定し、昇格3年目となる来季は欧州の舞台でプレーすることになる。また、残り2試合となったセリエAでは4位のミランまで勝ち点2差となっており、今後の結果次