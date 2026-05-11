◆第９回佐賀スプリングカップ・重賞（５月１０日、佐賀競馬場・ダート１８００メートル、良）地元佐賀の１２頭立てで行われ、１番人気のビキニボーイ（牡６歳、佐賀・東真市厩舎、父ビーチパトロール）が連覇を達成。これで重賞４勝目とした。山口勲騎手とのコンビで２周目３コーナーから外を回ってスパートを開始。最後まで力強く足を伸ばして押し切った。勝ちタイムは１分５６秒６。同馬は２４年秋にＪＲＡから転入し、佐賀