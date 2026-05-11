【関東甲信は午前中晴れるも午後にわか雨の可能性】東日本では、きのうと比べると雲が増えるものの、朝から日差しがしっかりと出るでしょう。しかし、昼過ぎから夜にかけては、湿った空気の影響で、関東甲信地方の山沿い中心に、にわか雨に注意が必要です。折りたたみ傘があると安心できるでしょう。【北日本は一日晴れ 東北でも夏日に】北日本では天気の崩れはなく、洗濯日和となりそうです。風がやや強く吹くところがありそ