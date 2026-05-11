ガールズグループIZ*ONE出身の歌手クォン・ウンビが、“びしょ濡れフェスの女神”らしい抜群のスタイルを披露した。最近、クォン・ウンビは自身のインスタグラムを更新。【写真】支えきれてる？クォン・ウンビの布少なめ衣装キャプションには、「ついにYouTubeチャンネルを作りました！『kwoneunbi』たくさんの関心お願いします」などの文章を綴り、複数枚の写真を投稿した。公開された写真は、クォン・ウンビがユーチューバーとし