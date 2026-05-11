【ウェストカルドウェル（米ニュージャージー州）共同】米女子ゴルフのみずほアメリカズ・オープンは10日、ニュージャージー州ウェストカルドウェルのマウンテンリッジCC（パー72）で最終ラウンドが行われ、12位で出た原英莉花が69と伸ばし、通算5アンダーの283で9位だった。68の勝みなみは通算3アンダーで14位、71の西郷真央は2アンダーで18位、70の山下美夢有は1アンダーで20位。ホールインワンを達成した馬場咲希は69で回り