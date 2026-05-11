プロ野球パ・リーグは10日、各地で3試合が行われました。4位日本ハムと首位オリックスの試合は、初回に動きます。2アウトから清宮幸太郎選手が四球で出塁すると、続くレイエス選手が約1か月ぶりの一発。オリックス先発・エスピノーザ投手の2球目をレフトスタンド上段の5階席に運びました。この日生まれた得点はこの2ランのみ。日本ハム投手陣が完封リレーを見せ、2連勝で同一カード勝ち越しとしました。3位西武は勢い止まらぬ4連勝