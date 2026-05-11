高校受験を終えた15歳の娘さんと、名古屋へ“ご褒美ショッピング”に出かけた39歳の母。服や靴を選びながら「それ似合う！」「骨格に合わん！」と遠慮なく言い合い、お互いの戦利品を見せ合っては「実質半額」と笑い合うほどの関係です。【動画9秒】キラキラしてる母娘のショッピングタイム娘さんが「ママー」と呼ぶと、店員に「親子なんですか？」と驚かれることもあるという母娘の一日。買い物を楽しむ幸せそうな親子の姿がThrea