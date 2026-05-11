中国新疆ウイグル自治区の喀什市を出発し、キルギス第二の都市オシュへ向かう新たな航空路線が4月末、正式に就航した。中国メディアはこれにより、中国西北部と中央アジアを結ぶ空のつながりがさらに緊密になり、自治区からほぼ3時間以内で中央アジア全域に到着が可能になった、と伝えた。中国西北の辺境に位置し、中央アジアに面している自治区はユーラシア大陸の地理的中心地に当たる。自治区は8カ国と国境を接し、19の開放口岸