「N-BOX」クラスの「軽ハイトワゴン」まもなく発売へ！ 反響は？2025年11月、中国の電気自動車（EV）大手であるBYDが、日本市場に向けて開発した新型の軽EV「ラッコ」を発表しました。これまで日本の軽自動車市場は、国内メーカーが競い合う独自の分野となっていましたが、この新型車の登場により市場の様相は変わりつつあります。新型ラッコの導入は2026年の夏ごろが予定されており、その設計には日本独自のニーズが細かく反