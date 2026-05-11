◆ 池田氏も「みんなが躍動し始めた、1人の選手で変わったという感じがする」と評価西武は10日、楽天と対戦し6−1で同一カード3連勝を飾った。ネビンがソロ本塁打を含む2安打2打点と躍動した。ネビンは1日に今季初出場し、打率.485・4本塁打・10打点と好調。チームの月間打撃成績もパ・リーグトップの打率.327・55得点を記録し、連勝も今季初の「4」に伸ばした。絶大のネビン効果に、10日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュー