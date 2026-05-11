逆転の発想「反転交差点」ってナニ!?交差点での長時間の渋滞や、右折車と直進車が衝突する「右直事故」は、日本の道路交通が長年抱え続けている大きな課題です。これを根本から解決するかもしれない画期的なアイデアとして、現在専門家などの間で研究や議論が進められているのが「反転交差点（連続フロー交差点）」と呼ばれる新しい道路構造です。【画像】「すごい！」これが「反転交差点」の構造です！（28枚）反転交差点と