現地５月10日に開催されたオランダリーグ第33節で、上田綺世と渡辺剛を擁する２位のフェイエノールトが、毎熊晟矢と市原吏音が所属する６位のAZとホームで対戦。開始１分で失点した後、57分にアニス・ハジ・ムサが同点弾を挙げ、１−１で引き分けた。３連勝を逃すも、小川航基と佐野航大が所属する３位のNECが今節で敗れたため、フェイエノールトは次の最終節を前に２位が確定。チャンピオンズリーグへのストレートインを決め