警察車両の赤色灯10日夜、東京都世田谷区若林2丁目の路上で、警視庁北沢署員が不審車両として追跡していた軽トラックの荷台に乗ったところ、運転していた男が急発進するなどしたため、署員が拳銃を1回発砲した。銃弾は天井部分に当たり、男には命中しなかった。署は公務執行妨害の疑いで男を現行犯逮捕した。署によると、男は住所、職業不詳小林悠斗容疑者（20）。署員がパトカーで追跡時に軽トラックがぶつかってきたため、容