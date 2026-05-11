＜大相撲五月場所＞◇初日◇10日◇東京・両国国技館【映像】豊昇龍、痛みに耐えて見せた“横綱の振る舞い”大相撲五月場所、初日の結びの一番で、横綱・豊昇龍が不測の事態に見舞われた。足を引きずる様子に館内騒然となる中、土俵下、豊昇龍が痛みに耐えて見せた“横綱の振る舞い”にある有名タレントは「心に凄く来るものがあった」と感銘を受け、ファンからも「泣いちゃう」「さすが横綱」など反響が相次いだ。横綱・豊昇龍