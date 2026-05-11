B.LEAGUE 2025-26 チャンピオンシップ（CS）準々決勝・第1戦。群馬クレインサンダーズが、強豪・千葉ジェッツを相手に素晴らしい集中力を見せ、クラブ史上初となるCS勝利を掴み取りました。 負けたら終わりの短期決戦。怪我人などの苦境を乗り越え、結束力で勝利を捔ぎ取った群馬の選手・HCの熱いコメントとともに、歴史的な一戦を振り返ります。 スターティング5