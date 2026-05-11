沖縄が、そして全国のキングスファンが歓喜に沸いています！ ウィングアリーナ刈谷で行われた「りそなグループB.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26」クォーターファイナルにて、琉球ゴールデンキングスがシーホース三河に勝利。激闘を制し、セミファイナル（準決勝）進出を決めました！ これでキングスは、8大会連続8回目のセミファイナル出場。常にトップ戦線を走り続ける「常勝軍