今季ドジャースの先発ローテーションの一角としてブレーク中の25歳左腕ロブレスキの“妹思い”な一面が垣間見えた。4月1日のガーディアンズ戦前。ロブレスキのクラブハウスのロッカーには同僚の山本のサイン入りボブルヘッド（首振り人形）が置かれていた。映画「スーパーマリオギャラクシー」のプロモーションとして人気キャラクターのヨッシーと「ヨシ」の愛称で知られる山本がコラボレーションした限定品。配布日の3月30