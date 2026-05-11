【ラ・リーガ第35節】(カンプ・ノウ)バルセロナ 2-0(前半2-0)R・マドリー<得点者>[バ]マーカス・ラッシュフォード(9分)、フェラン・トーレス(18分)<警告>[バ]ダニ・オルモ(52分)、ラフィーニャ(81分)[R]エドゥアルド・カマビンガ(40分)、ラウール・アセンシオ(52分)、ジュード・ベリンガム(55分)、トレント・アレクサンダー・アーノルド(81分)観衆:62,213人