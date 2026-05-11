リーグ・アン 25/26の第33節 ルアーブルとマルセイユの試合が、5月11日04:00にスタッド・オセアンにて行われた。 ルアーブルは瀬古 歩夢（DF）、ムバワナ・サマッタ（FW）、イッサ・スーメレ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するマルセイユはアミーヌ・グイリ（FW）、イゴール・パイシャオン（FW）、クインテン・ティンバー（MF）らが先発に名を