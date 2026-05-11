リーグ・アン 25/26の第33節 トゥールーズとリヨンの試合が、5月11日04:00にスタジアム・トゥールーズにて行われた。 トゥールーズはジェイセン・ラッセルロウ（FW）、ヤン・グボホ（MF）、サンティアゴ・イダルゴ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するリヨンはロマン・ヤレムチュク（FW）、アフォンソ・モレイラ（FW）、カリス・メラー（MF