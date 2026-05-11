リーグ・アン 25/26の第33節 メッスとロリアンの試合が、5月11日04:00にスタッド・サン・サンフォリアンにて行われた。 メッスはギオルギ・クビリタイア（FW）、Mbala Nathan（FW）、ゴティエ・ハイン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するロリアンはアイェグン・トシン（FW）、カリム・デルマネ（MF）、ジャンビクトル・マケンゴ（MF）らが先発に名を連ねた。 24分に試合が動く。ロ